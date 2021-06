Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, il lunedì che dovrete affrontare sembra volervi mettere davanti ad un bivio in cui dovrete prendere una decisione importante e che condizionerà il vostro futuro. Non è chiaro se si tratti di un cambiamento sul posto di lavoro, oppure nei sentimenti che serbate per la persona che sta al vostro fianco.

Non preoccupatevi, però, perché non si tratta di un aspetto negativo, quanto di qualcosa fine a garantirvi una maggiore felicità e stabilità nei prossimi mesi e anni!

Leggi l’oroscopo del 28 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 28 giugno: amore

Amici single del Capricorno, in questo bel lunedì dovreste avvertire una notevole carica erotica sulle spalle, che vi guiderà felicemente verso un’importante conquista, che non ci metterà molto prima di diventare relazione stabile!

Voi che siete impegnati, invece, non pensiate di essere prossimi ad una rottura, perché quegli influssi che vi animano vi spingeranno piuttosto verso una miglioria della vostra relazione, come la decisione di trasferirvi assieme, o di allargare la vostra famiglia!

Oroscopo Capricorno, 28 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, cari Capricorno, forti di tutti gli insegnamenti che avete tratto nell’ultimo periodo di difficoltà e di impegno, sarete animati da una nuova consapevolezza. Sapete di poter ottenere qualsiasi cosa, e ora sapete anche quale strada intraprendere per arrivarci, cosa state aspettando?!

Il vostro futuro sereno e florido vi attende dietro l’angolo, basta andargli incontro!

Oroscopo Capricorno, 28 giugno: fortuna

Infine, la Dea bendata della fortuna dovrebbe giocare un ruolo abbastanza importante nella vostra giornata di lunedì! Sembra, infatti, essere lei promotrice e artefice di tutte quella belle opportunità che dovrebbero presentarvisi!