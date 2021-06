Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, il vostro martedì sembra essere una giornata veramente fantastica e solare, in cui solamente la Luna vi farà faticare leggermente. La cosa più importante sarà esclusivamente che evitiate di prendere decisioni affrettate, stando anche particolarmente attenti agli appuntamenti e ai possibili ritardi.

Cercate anche di organizzarvi bene gli impegni della giornata, per farvi schiacciare dalle troppe cose da fare. In amore tutto procede benissimo, con una passionalità decisamente accentuata, sia per i single che per chi da tempo è impegnato!

Oroscopo Leone, 29 giugno: amore

La vostra situazione amorosa di martedì sembra essere decisamente gratificata e rasserenata dai bellissimi transiti che vi interessano!

Conoscerete un aumento notevole della passionalità in questa giornata, che vi permetterà di entrare più in contatto con la vostra dolce metà, sia emotivamente che sessualmente. Voi single potreste incontrare qualcuno, ma se è una relazione stabile che cercate, aspettate ancora un attimo!

Oroscopo Leone, 29 giugno: lavoro

Abbastanza buono il lavoro, senz’altro privo di grandi problemi o aspetti negativi in questo solare martedì. È pur sempre vero, però, che i vostri vari progetti e le idee che riempiono la vostra mente non sembrano poter fare chissà quale passo avanti, quindi magari non dedicateci troppi sforzi e attenzioni per ora.

La giornata si concluderà in maniera piuttosto positiva, ma preso tutto migliorerà ulteriormente!

Oroscopo Leone, 29 giugno: fortuna

Da parte della fortuna, in questa bella giornata di martedì, carissimi amici nati sotto il segno del Leone, sembra potervi attendere qualcosa di bello! Non è esattamente chiaro cosa, ma sembra essere un evento che vi renderà particolarmente felici!