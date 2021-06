Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, state attenti al martedì che sta per aprirsi al vostro cospetto perché sembra essere particolarmente faticoso e pesante. La Luna assumerà una pessima posizione per voi, assieme a Venere e Marte, non lasciando quasi spazio agli influssi positivi. Non sembrate poter e voler concludere nulla di concreto, nonostante quanto vi possiate impegnare per farcela, lasciandovi alle spalle i bei piani che avevate in mente di inseguire.

Qualche litigio caratterizzerà la giornata amorosa, cercate di evitare le discussioni.

Oroscopo Scorpione, 29 giugno: amore

La vostra sfera amorosa di martedì non sembra essere né positiva, né gratificante carissimi amici nati sotto lo Scorpione.

A causa del vostro pessimo umore e di tutte quelle cose negative che vi riempiono la mente, potreste correre il rischio di incappare in un qualche fastidioso litigio. Voi single, per evitare le grandi delusioni che gli astri sembrano promettervi, potreste magari pensare di evitare di inseguire l’amore in questa giornata.

Oroscopo Scorpione, 29 giugno: lavoro

Sul lavoro vi sentirete veramente poco produttivi ed invogliati, non riuscendo a far fare alcun passo avanti ai vostri progetti, ma non riuscendo neppure ad impegnarvi per le cose fondamentali. Cercate di passare il più possibile inosservati, evitando discussioni e litigi, oltre che evitando di alzare inutili polveroni.

A fine giornata la stanchezza sarà veramente tanta e la gratificazione poca, ma non temete perché presto le cose andranno meglio!

Oroscopo Scorpione, 29 giugno: fortuna

Da parte della fortuna potrebbe, forse, aspettarvi qualcosa in questo martedì, cari amici dello Scorpione. Ma non è affatto sicuro e rischiate di essere troppo impegnati mentalmente per pensarci o per andarci incontro.