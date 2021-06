La prima edizione di Canzone Segreta ha colpito nel segno con il suo viaggio tra i ricordi e le emozioni degli ospiti della trasmissione che si sono messi nelle mani di Serena Rossi ed hanno assistito allo spettacolo preparatogli. Possibile, quindi, che ad oggi la Rai stia ragionando su di una seconda stagione dopo gli ottimi ascolti verificatisi nella prima.

Canzone Segreta e Serena Rossi

La prima fortunata stagione di Canzone Segreta su Rai1 si è conclusa ormai da un paio di mesi e già i vertici Rai stanno ragionando sul da farsi con format condotto con passione e successo dalla cantante e presentatrice Serena Rossi.

La formula del programma, che segue quella del format francese La Chanson Secrète, ha saputo fare breccia nei cuori dei telespettatori a suon di emozioni portate al centro del palco, che per l’occasione era un vero e proprio teatro. La prima stagione ha visto godersi lo spettacolo volti noti del nostro panorama televisivo tra i quali si ricordano Luca Argentero, Belen Rodriguez, Max Giusti e Cristina Parodi tra gli altri.

Tutti i personaggi famosi che si sono alternati sulla poltrona bianca al centro dello studio e posta di fronte al palcoscenico sono rimasti veramente colpiti dallo spettacolo preparatogli tanto quanto i telespettatori.

In scena sono andate sorprese e ricordi ispirati dalla loro canzone del cuore, che viene cantato o portato in scena per loro da ospiti segreti che sono persone importanti della loro vita.

Vedremo ancora Canzone Segreta?

Sarà dunque per queste emozioni ed anche ed ovviamente per il successo riscontrato che la Rai non vedrebbe l’ora di, stando alle indiscrezioni di Tvblog, riproporre nuovamente nel 2022 sia l’intero show di Canzone Segreta che la sua conduttrice Serena Rossi. In ogni caso mamma Rai ci sta ancora pensando e non resta che attendere specifiche direttamente dai diretti interessati.