Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Il cielo che vi accoglierà in questa giornata di martedì sembra essere veramente grandioso, carissimi Leone! Venere e Marte sono entrambi dalla vostra parte, aggiungendosi a Mercurio, distante ma positivo anche lui! Potrete quindi contare su una nuova ed importante lucidità mentale, che accentuerà anche la vostra efficienza, garantendovi una buonissima giornata lavorativa!

Se avete delle richieste da avanzare, non tiratevi indietro, mentre voi single sembrate essere davanti ad una svolta!

Oroscopo Leone, 6 luglio: amore

Amici single del Leone, la vostra giornata amorosa di martedì sembra essere veramente solare e luminosa! Venere e Marte positivi, infatti, accentuano la vostra voglia di innamorarvi, guidandovi con sicurezza verso alcuni lidi decisamente sereni!

Voi che da tempo siete impegnati stabilmente, invece, provate ad esprimere quello che avete dentro alla vostra dolce metà, non ve ne pentirete di sicuro!

Oroscopo Leone, 6 luglio: lavoro

Molto buono anche il lavoro, cari amici del Leone! Innanzitutto, godrete di un eccellente livello di energie, oltre ad una rinnovata ed accentuata creatività. Potrete dunque andare avanti lungo la vostra strada con grande sicurezza, pensando e programmando i vostri passi grazie alla lucidità che caratterizza la vostra giornata!

Gli obbiettivi sono veramente vicini e non si può escludere che un paio li raggiungiate in giornata!

Oroscopo Leone, 6 luglio: fortuna

Da parte della fortuna qualche cosa sembra volervi essere garantita anche in questa giornata di martedì, amici nati sotto il Leone! Forse, per voi impegnati, si tradurrà in una romantica sorpresa da parte della vostra dolce metà, ma starà esclusivamente a voi scoprirlo!