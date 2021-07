Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Il mercoledì che sta per pararsi al vostro orizzonte, carissimi amici del Cancro, sembra essere particolarmente sottotono per la sfera lavorativa. La posizione della Luna e di Venere nei vostri piani astrali sembra indicare il possibile insorgere di una qualche tensione particolarmente marcata, che potrebbe riflettersi anche sulla sfera amorosa.

La felicità sembra solo un lontano ricordo e non sembrate poter neppure concludere qualcosa di concreto al lavoro. Se poteste rimandare scelte, decisioni ed incontri importanti, magari sarebbe meglio farlo.



Oroscopo Cancro, 7 luglio: amore

La giornata amorosa di mercoledì sembra potervi dare dei notevoli momenti di tensione con la vostra dolce metà.

Cercate di evitare i litigi e le discussioni, cari Cancro, non siete nella forma migliore per sostenerne uno, e i rischi sono veramente tanti, meglio stare attenti! Voi single non sembrate essere interessati dalla ricerca dell’amore in giornata, meglio lasciar perdere considerando anche le pochissime possibilità.

Oroscopo Cancro, 7 luglio: lavoro

Il lavoro sembra essere il campo maggiormente influenzato dagli astri negativi della giornata. In particolare, non potrete contare su una grande produttività e questo potrebbe farvi sentire un po’ in difetto, magari arrabbiati o accentuare quella sensazione di stress.

In tal caso, meglio evitare litigi o discussioni, ma anche di far prevalere le proprie ragioni, per quanto giuste. Non sempre i litigi portano soluzioni pacifiche.

Oroscopo Cancro, 7 luglio: fortuna

In questo contesto abbastanza travagliato, cari Cancro, non sembrate neppure poter contare su di una particolare influenza da parte della fortuna. Ma non dovreste neppure avere modo di pensarci, distratti da cosa vi succede attorno, meglio così!