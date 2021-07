Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, il brutto periodo che vi sta interessando e infastidendo ultimamente sembra volersi protrarre anche in questa giornata di sabato. La Luna si unirà a Mercurio, rendendo ancora più problematico il suo influsso nella vostra vita. Ed ecco che non vi sarà affatto semplice riuscire a concludere qualcosa in giornata, ma neppure impegnarvi nelle cose più piccole e semplici.

Una buona idea potrebbe essere starvene tranquilli, magari evitando il lavoro se possibile ed attendere un momento migliore, che arriverà presto!

Leggi l’oroscopo del 10 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 10 luglio: amore

Questa giornata prevalentemente negativa non sembra poter riuscire a donarvi alcuna buona possibilità in amore, cari amici single dello Scorpione.

State a casa in serata, oppure organizzatevi con qualche amico, ma non uscite soli. Voi che siete in coppia invece, sembrate essere davanti ad una sorta di blocco erotico e romantico, e magari potreste non sentirvi affatto soddisfatti dalla relazione che avete, state attenti.

Oroscopo Scorpione, 10 luglio: lavoro

Sul lavoro, invece, nel caso siate costretti ad andare, cercate di impegnarvi solo per le cose strettamente fondamentali e più impellenti, perché avrete veramente poche energie. Impiegandole in un qualche piano o progetto, non sembrate poter ottenere un risultato concreto, ma sarete certamente molto stanchi per riuscire a dedicarvi dopo alle cose importanti.

Poteste stare a casa, non abbiate timore a farlo, ma riposatevi e recuperate un po’ di stabilità interiore.

Oroscopo Scorpione, 10 luglio: fortuna

Infine, la fortuna, in maniera quasi del tutto ovvia, non sarà quasi per nulla al vostro fianco in questo sabato, carissimi nati sotto lo Scorpione. Lasciate solamente stare, anche perché le occasioni in cui potreste averne bisogno saranno quasi del tutto assenti.