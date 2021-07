Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, la Luna e Mercurio, nel corso di questo sabato, si troveranno in una posizione che per voi indica il possibile insorgere di spese inattese, ma anche forse un probabile guadagno! Tuttavia, la posizione di Venere non è delle migliori, quindi le piccole fortune sembrano essere lontane da voi, preparatevi insomma ad una spesa più che ad un guadagno.

Sul lavoro sembrate poter incappare in una discussione con un collega o un superiore che potrebbe generare un problema abbastanza grande da fronteggiare.

Oroscopo Toro, 10 luglio: amore

L’amore non sembra essere soggetto a particolari transiti in questa giornata, cari Toro, ma non si tratta di una notizia negativa!

Le cose procederanno tranquillamente, senza grossi stravolgimenti e fortunatamente i problemi sono lontani. Voi che siete impegnati, in serata potreste aver bisogno del supporto della vostra dolce metà per superare la faticosa giornata lavorativa. Voi single, invece, non temete, vi basterà rivolgervi agli amici di sempre!

Oroscopo Toro, 10 luglio: lavoro

La giornata lavorativa, invece, non sembra proprio essere gratificante per voi e dovrete prestare un po’ di attenzione a ciò che fate. Il problema più grosso che potrebbe colpirvi in giornata sembra essere l’insorgere di un grosso litigio, che a sua volta darà vita a numerose altre questioni collaterali.

Tutto questo vi provocherà un drastico aumento di quel nervosismo e dello stress che quasi sempre vi portare dietro.

Oroscopo Toro, 10 luglio: fortuna

La fortuna, a causa soprattutto della brutta posizione di Venere, non sembra proprio esservi vicina in questo sabato, carissimi Toro. Non pensateci, non siete degli scommettitori e l’azzardo non vi piace, ma soprattutto dovrete affrontare prima quella spesa che sembra attendervi.