Dopo aver fatto impazzire milioni di donne in tutto il mondo recitando in Daydreamer, Can Yaman è protagonista indiscusso del gossip italiano per la sua storia d’amore con Diletta Leotta. Il futuro professionale dell’attore turco invece è incerto. La serie remake di Sandokan, che dovrebbe contare 8 episodi ed essere trasmesso su Rai e Mediaset, potrebbe essere cancellata, secondo l’indiscrezione del noto paparazzo.

Sandokan: futuro a rischio per la serie di Can Yaman

Come riportato da Blasting news, secondo il paparazzo Paolone le riprese della serie Sandokan che vedrebbe protagonista Can Yaman e l’attore italiano Luca Argentero potrebbero saltare definitivamente.

A quanto sostiene lo stesso, il progetto attualmente è “bloccato e potrebbero non portarlo più avanti”.

Questo sarebbe senza dubbio una grande delusione per Can Yaman il quale aveva già cominciato ad allenarsi e prepararsi per le riprese che effettivamente non sono ancora iniziate. In ogni caso, al momento non ci sono né conferme né smentite ufficiali da parte dei diretti interessati o della produzione.

Come sta passando l’estate l’attore di Daydreamer?

Can Yaman attualmente è lontano da stress e lavoro e si gode le vacanze con la sua Diletta a Istanbul, pare per presentare la fidanzata alla sua famiglia.

Tra divertimento, passeggiate e scatti il settimanale Chi ha beccato i due piccioncini in barca mentre si scambiano piccanti effusioni. Sembra che Can e Diletta siano sempre più complici e che la passione tra i due non manchi. I due inoltre hanno divertito i fan in occasione della partita d’inaugurazione degli Europei di calcio, Italia-Turchia: gli esilaranti video dalla tribuna hanno fatto il giro della rete.

La sua estate sembra procedere lontano almeno per il momento da questi problemi lavorativi. Nel frattempo, si continua a vedere il sex symbol turco nella fiction Mr.

Wrong che viene trasmessa il pomeriggio e non più in prima serata come all’inizio.