Papa Francesco resta ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dopo l’intervento chirurgico al colon cui è stato sottoposto nei giorni scorsi a causa di un disturbo di cui soffriva da qualche tempo. Arriva un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice attraverso il bollettino diffuso dalla Sala stampa vaticana nella giornata di oggi.

Papa Francesco ricoverato dopo l’intervento al colon: il bollettino

Diffuso un nuovo bollettino sulle condizioni di salute di Papa Francesco, operato al Policlinico Gemelli per una stenosi diverticolare sintomatica per cui era stato programmato un intervento chirurgico.

A rendere noto l’aggiornamento sul decorso post operatorio è Matteo Bruni, direttore della Sala stampa della Santa Sede: “La giornata di Papa Francesco è stata tranquilla, con il decorso clinico atteso. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte. Sta riprendendo gradualmente il lavoro e continua a passeggiare nel corridoio dell’appartamento.

Poche ore fa, si legge nella nota del Vaticano, Bergoglio “ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina privata e in serata ha consumato la cena comunitariamente con quanti lo assistono in questi giorni. Il Santo Padre, toccando con mano l’umana dedizione del personale medico – sanitario che lo assiste, rivolge un particolare pensiero a tutti coloro che con cura e compassione scelgono il volto della sofferenza, coinvolgendosi in una relazione personale con gli ammalati, soprattutto i più fragili e vulnerabili“.

Papa Francesco ricoverato dopo l’intervento al colon: confermato Angelus di domenica

Papa Francesco sta meglio, dunque, e torna gradualmente alla sua attività nonostante la degenza. Risulta confermato l’appuntamento con i fedeli per l’Angelus di domenica 11 luglio, quando il Pontefice terrà “la recita dal 10° piano del Policlinico Universitario Agostino Gemelli” dove è ricoverato da giorni.

“Dopo il lieve episodio febbrile, il Santo Padre è apiretico” rende noto la Sala stampa vaticana. Al momento, Bergoglio resta ricoverato per monitorare la situazione dopo l’operazione, ma non dovrebbe essere lontano il momento delle dimissioni.