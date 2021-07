Leonardo Bonucci in campo agli Europei di calcio, con l’Italia impegnata nella finale contro l’Inghilterra a Wembley, la moglie a casa in preda alla nostalgia del suo amato campione. Martina Maccari, “lady Bonucci”, sorprende tutti con un post a tinte piccanti che non passa inosservato, e in pochi minuti fa il giro del web.

Bonucci in campo agli Europei, messaggio piccante della moglie Martina Maccari

Poche ore fa, la moglie di Leonardo Bonucci ha affidato un messaggio “piccante” a una delle sue Instagram Stories, proprio mentre il marito, calciatore della Juventus in campo con la Nazionale italiana agli Europei, si appresta a calcare il campo della finale contro l’Inghilterra a Wembley.

Martina Maccari, ex modella nel cuore del giocatore, non ha nascosto di soffrire per la mancanza del suo amato, e con un post ha stupito tutti mettendo a nudo il suo sentimento: “Giorno 30 e rotti. Ormai è erotica anche la mollica del pane“, ha scritto in un post tra le sue storie social, rimarcando in modo ironico la lunga assenza di Bonucci per via dei suoi impegni sportivi.

Instagram story di Martina Maccari

Chi è Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci

Martina Maccari, 36 anni, è un’ex modella e la sua storia d’amore con Bonucci è iniziata diversi anni fa.

Secondo quanto riporta LaPresse, si sarebbero conosciuti nel 2008 e il matrimonio è arrivato nel 2011. La coppia, molto attiva sui social, ha avuto tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilda.

A raccontare qualche dettaglio sulla nascita del loro rapporto era stato il calciatore, durante una puntata del programma A raccontare comincia tu, di Raffaella Carrà: “All’inizio ci sentivamo più che vederci perché io non c’ero, ero sempre in giro. Quando ci siamo visti, non ci siamo piaciuti. Poi sono andato in vacanza con i miei amici e continuavo a pensare a lei perciò ho detto ‘Proviamoci’“.

La famiglia di Leonardo Bonucci e Martina Maccari ha affrontato un momento difficile con la malattia del figlio Matteo, raccontato in parte nella stessa trasmissione: “Abbiamo saputo della malattia quando siamo tornati a Torino. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Abbiamo fatto un controllo e ci hanno detto che non si poteva aspettare, doveva operarsi subito. Matteo ha sviluppato un bel carattere, è un leone…“.