Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi amici del Sagittario, quello sopra alla vostra testa lunedì sembra essere veramente un gran cielo! La Luna, infatti, cambierà aspetto, assumendo una posizione decisamente più vantaggioso per voi, nonostante quel Mercurio continui ad essere fastidioso e negativo. Quest’ultimo sembrano volervi causare un paio di problematiche legate a questioni economiche o lavorative.

Le vostre energie saranno veramente molte, mentre Marte vi dà la possibilità di impegnarvi a fondo in qualsiasi cosa decidiate di dedicarvi!

Oroscopo Sagittario, 12 luglio: amore

L’amore sarà ampiamente gratificato dagli ottimi transiti che interessano la vostra orbita celeste, cari amici del Sagittario!

Voi che siete stabilmente impegnati da tempo, potreste cercare tra le braccia della vostra dolce metà una sorta di fuga dei problemi e dai fastidi che vi potrebbero colpire in giornata! Tuttavia, voi single purtroppo non sembrate poter trovare l’amore eterno in giornata, ma forse un’emozionante avventura sì!

Oroscopo Sagittario, 12 luglio: lavoro

Buono anche il lavoro in questo lunedì, almeno per quanto riguarda le mansioni e i compiti classici, cari amici del Sagittario! L’impegno che potreste mettere sul posto di lavoro è veramente molto, così come anche la vostra voglia di brillare, ma per questo dovrete attendere ancora un pochino.

Forse vi attende un piccolo calo di guadagni, forse dovuto ad un paio di clienti che lasceranno perdere gli accordi stipulati con voi, non innervositevi.

Oroscopo Sagittario, 12 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra voler giocare un ruolo abbastanza importante in questa giornata di lunedì per voi amici nati sotto il Sagittario! Vi donerà, certamente, tranquillità e serenità, ma il resto del suo influsso sembra essere nascosto.