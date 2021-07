Si prospetta una terza puntata all’insegna della tensione per Temptation Island, se quanto mostrato nei video spoiler risulterà confermato, per i fidanzati Ste e Alessandro sarà un momento difficile. Nelle indiscrezioni già trapelate nei giorni scorsi si parlava di un rischio squalifica proprio per Ste, che pare abbia tentato di raggiungere la fidanzata in barba al regolamento.

Alessandro prende a calci il gazebo a Temptation Island

Grande nervosismo per Alessandro, fidanzato di Jessica, nel video postato sul profilo instagram ufficiale di Temptation Island si mostra molto nervoso alle telecamere.

Il 28enne ha in mando una bottiglia che stritola pronunciando le parole: “Cosa sto vedendo?! Cioè bo, 34 anni, che c*** sto guardando, che c*** sto vedendo?” ha detto. Successivamente ha lanciato la bottiglia e preso a calci il palo del gazebo di legno.

“Alessandro è sempre più incredulo” cita invece la didascalia, rimandando poi alla puntata in onda questa sera.

Problemi anche per Ste, che inizia a correre

“Una reazione inaspettata” anche per Ste, che sembra davvero correre in direzione dell’area delle fidanzate. Ste, in coppia con Claudia, si mostra nervoso nel Pinettu. Dopo aver visto un video, chiaramente innervosito dal contenuto, Ste ha stritolato la bottiglia d’acqua che aveva mano per poi lanciarla urlando: “Fai la vita tua”.

Uscito dal Pinettu, Ste ha iniziato a correre, che abbia davvero violato il regolamento come anticipato nei giorni scorsi?

Fino ad ora ad averla “scampata” sembra essere stato il fidanzato Federico, che ha fatto da spettatore ai drammi dei compagni di viaggio. Anche qui altro piccolo spoiler, pare essere arrivato un video anche per lui, ma bisognerà attendere la puntata per capire cosa sia successo. Alessio invece sembra sempre più deluso, chi tra queste coppie cercherà il confronto immediato?

La tensione è alta è vero, ma bisogna però tenere a mente le parole di Filippo Bisciglia che, prima dell’inzio del programma, aveva detto di tenere a mente che non tutto è come sembra.