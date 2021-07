Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La vostra giornata di venerdì sembra configurarsi ancora come per lo più negativa a causa dei pessimi transiti che continuano ad interessarvi. Venere, Marte e la Luna sono tutti negativi per voi, rendendovi nervosi e agitati, poco in sintonia con la vostra dolce metà e con il mondo in generale, ma anche stanchi e particolarmente stressati.

Tuttavia, almeno sul lavoro sembrate poter trascorrere una buona giornata, grazie a Mercurio che occupa una bella posizione, ma senza che facciate grandi passi avanti.

Oroscopo Acquario, 16 luglio: amore

Ciò che vi attende nella sfera amorosa, insomma, non sembra esser nulla di particolarmente buono o gratificante. L’intesa con la vostra dolce metà, nel caso ovviamente siate impegnati, sembra essere decisamente scarsa, in un generale senso di insoddisfazione che non permette di essere felici, ma tenete duro!

Voi single dell’Acquario, con il pessimo umore che vi muove non riuscirete ad ottenere nulla di emozionante, non sperateci.

Oroscopo Acquario, 16 luglio: lavoro

Il lavoro, però, qualche piccola ma buona gratificazione sembra potervela donare in giornata, carissimi amici dell’Acquario! Non illudetevi, però, di poter fare degli importanti passi avanti rispetto alle vostre ambizioni, il successo è ancora lontano e la strada che vi ci condurrà decisamente in salita e faticosa da percorrere.

Non preoccupatevi, è solo il periodo ad essere così, presto tutto migliorerà un’altra volta per voi!

Oroscopo Acquario, 16 luglio: fortuna

La fortuna non sembra riuscire ad influenzare particolarmente bene la vostra giornata, cari nati sotto il segno dell’Acquario, e potreste addirittura non avvertirla. Continuate sulla vostra strada, senza dare peso a questi aspetti o ci rimarreste solamente male.