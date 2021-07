Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

La Luna sarà veramente importante e forte per voi nel corso di questo venerdì, carissimi amici del Capricorno! Venere e Marte, sempre positivi, inoltre, dovrebbero anche permettervi di incappare in un evento decisamente fortunato all’interno della vostra vita privata! Il lavoro, però, a causa della brutta angolazione di Mercurio, non sembra vedervi particolarmente attivi, produttivi e lucidi mentalmente, ma nulla di troppo grave!

Basterà, infatti, procedere con la giusta calma e attenzione e nulla andrà storto!

Oroscopo Capricorno, 16 luglio: amore

La vostra giornata amorosa sembra essere decisamente buona e positiva, cari amici nati sotto il Capricorno! Voi che da tempo siete stabilmente impegnati potreste andare incontro ad un generale aumento delle belle sensazioni che provate, ma con una libido parecchio ridotta.

Una vecchia fiamma sembra che possa tornare nella vostra vita, con esiti decisamente positivi e favorevoli per voi amici single del segno!

Oroscopo Capricorno, 16 luglio: lavoro

Anche il lavoro sembra potersi attestare su livelli abbastanza postivi, seppur alcuni piccoli inghippi potrebbero rovinarvi un po’ la giornata. La vostra mente, infatti, non sarà così tanto lucida e le idee che vi baleneranno in mente non sembrano essere per nulla buone, quindi meglio tenerle per voi.

Ma le cose non andranno comunque male, purché sappiate procedere con calma e tranquillità, ponendo l’attenzione necessaria anche nei piccoli dettagli.

Oroscopo Capricorno, 16 luglio: fortuna

Buona la fortuna che dovrebbe interessarvi nel corso di questa giornata di venerdì, carissimi Capricorno! La sua influenza, però, non sembra essere assolutamente chiara e spetterà solamente a voi capire dove potreste trovarla.