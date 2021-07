Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, la vostra giornata di lunedì sembra essere ancora segnata da qualche notevole momento di tensione qua e là. Alcune situazioni richiederanno polso fermo, ma se non sarete in grado di prenderle voi, allora lo farà il destino al posto vostro, magari dandovi l’esatto opposto di ciò a cui ambivate. Sappiate prendere le decisioni che volete, anche se potrebbero farvi soffrire o vi spaventano.

Occhio a come vi esprimete con la vostra dolce metà. Qualche ritardo o contrattempo vi attende sul posto di lavoro.

Oroscopo Acquario, 19 luglio: amore

La sfera amorosa che vi accoglierà in questa giornata di lunedì non sembra essere affatto tranquilla, amici dell’Acquario.

Voi che siete impegnati stabilmente dovreste porre attenzione alle parole che dite e a come le dite nel corso della giornata, perché anche solo una battuta nel momento sbagliato potrebbe mettervi in situazioni veramente scomode. Voi che siete single dovreste ormai aver chiaro che ora come ora l’amore vi è distante.

Oroscopo Acquario, 19 luglio: lavoro

Per quanto riguarda ciò che vi attende sul posto di lavoro, invece, non sembrate dover affrontare nulla di particolarmente negativo, carissimi Acquario. Non aspettatevi, però, neppure una gran giornata, ricca di novità o soddisfazioni, perché gli astri non sono molto simpatici con voi.

Sembra che dobbiate far fronte ad alcuni ritardi e contrattempi, che potrebbero anche farvi perdere alcune opportunità, ma nulla di troppo impegnativo!

Oroscopo Acquario, 19 luglio: fortuna

La fortuna, infine, nel contesto in cui vi state muovendo da diversi giorni, carissimi nati sotto il segno dell’Acquario, non sembra volervi rendere le cose più semplici. Nulla di negativo, s’intenda, quanto piuttosto solamente la sua completa assenza dai vostri piani quotidiani.