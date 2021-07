Oroscopo di domani 19 luglio 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Oroscopo Ariete

Carissimi amici dell’Ariete il lunedì che vi attende all’orizzonte sembra essere abbastanza interessante per la sfera amorosa!

Riuscirete a prendere con semplicità delle importanti decisioni, buono il lavoro.

Oroscopo Toro

Questo lunedì, amici nati sotto il segno del Toro, non sembra essere al top della forma possibile, segnato da alcuni problemi amorosi piuttosto marcati. Cercate solo di parlare con tranquillità, mentre state attenti al lavoro.

Oroscopo Gemelli

Amici dei Gemelli, il lunedì che si configura davanti a voi sembra essere abbastanza tranquillo, ma privo di grandi emozioni o opportunità.

L'amore potrebbe darvi dei piccoli pensieri, mentre sul lavoro tutto procederà liscio!

Oroscopo Cancro

Carissimi nati sotto il segno del Cancro, una bella giornata sembra potervi rallegrare in questo lunedì! In amore tutto va per il meglio, mentre alcune possibilità in più saranno riservate a voi amici single del segno!

Oroscopo Leone

Il vostro lunedì, cari Leone, non sembra essere così tanto positivo come la scorsa settimana, e vi sarà richiesta un po’ di attenzione in più.

Occhio al nervosismo che potrebbe cogliervi, rischiate di rovinare un qualche rapporto.

Oroscopo Vergine

Amici nati sotto la Vergine il vostro lunedì sembra essere piuttosto tranquillo e positivo, ma privo di grandi nuove opportunità. L’amore sembra essere in un’importante fase di recupero dopo le difficoltà dell’ultimo periodo.

Oroscopo di domani di 19 luglio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Bilancia

Venere dovrebbe rendere l'amore, nella vostra giornata di lunedì, decisamente sereno e positivo, carissimi Bilancia. Voi single potreste incappare in qualche buon incontro, mentre il lavoro è piuttosto tranquillo.

Oroscopo Scorpione

Voi cari amici dello Scorpione siete al cospetto di una giornata di lunedì simile alla domenica appena trascorsa. Potrete ancora esprimere liberamente i vostri sentimenti, ma occhio ai piccoli dubbi che potreste avere sulla vostra coppia.

Oroscopo di domani di 19 luglio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Sagittario

Una buona serie di sensazioni positive vi attende in questa bella giornata di lunedì, cari Sagittario! Qualche indecisione sembra potervi rovinare un po' l'umore ed anche la vostra sfera amorosa potrebbe subirne il contraccolpo.

Oroscopo Capricorno

Voi nati sotto il Capricorno sembrate essere al cospetto di un’ottima giornata per i sentimenti!

Molto bene soprattutto per voi amici single, ma state attenti alle difficoltà che potreste incontrare sul posto di lavoro.

Oroscopo Acquario

Amici dell'Acquario il vostro sembra essere un lunedì ancora leggermente complicato e fastidioso. Vi sarà richiesto polso fermo in alcune importanti scelte. Sul lavoro occhio ai ritardi e ai contrattempi, potrebbero rovinarvi un affare.

Oroscopo Pesci

Carissimi Pesci, infine, il lunedì che si configura per voi sembra essere tranquillo e positivo, ma anche in questo caso privo di grandi opportunità. In amore tutto sembra scorrere liscio, mentre sul lavoro vi sarà necessario mantenere la calma.

