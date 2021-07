Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi Ariete, in questa giornata di lunedì l’influsso più importante per voi sarà quello di Venere che andrà ad allietare la vostra vita amorosa! In questo ambito riuscirete a recuperare un po’ di quell’equilibrio che nell’ultimo periodo è venuto meno nella vostra coppia stabile, riaccendendo i sentimenti su cui talvolta dubitate.

Sempre Venere dovrebbe permettervi anche di prendere a cuore leggero alcune decisioni importanti e delicate, scegliendo la cosa migliore per voi. Sul lavoro tutto scorre liscio, con qualche nuova opportunità!

Leggi l’oroscopo del 19 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Ariete, 19 luglio: amore

La sfera amorosa di questa giornata di lunedì sembra essere piuttosto tranquilla e gratificante per voi amici impegnati stabilmente!

Soprattutto nel caso in cui l’ultimo periodo sia stato segnato da alcuni dubbi sulla natura del vostro rapporto, ora le cose dovrebbero andare tutte per il meglio. Occhio, però, perché se proprio non foste soddisfatti, forse potreste iniziare a valutare di lasciarvi tutto alle spalle, se vi sembra la cosa giusta allora sapete cosa fare.

Oroscopo Ariete, 19 luglio: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovreste poter trascorrere una tranquilla giornata questo lunedì, ma senza grandissime opportunità di fare carriera o di brillare. Completerete con semplicità tutto quello che vi viene proposto o chiesto, provando una buona soddisfazione a fine turno!

Voi disoccupati forse siete vicinissimi ad una nuova proposta di lavoro vantaggiosa, gli astri sembrano volervela garantire!

Oroscopo Ariete, 19 luglio: fortuna

Infine, cari Ariete, nulla di grande dovrebbe aspettarvi in questo tutto sommato positivo lunedì, da parte della fortuna. Forse aiuterà a far sì che prendiate alcune di quelle delicate decisioni, ma non è affatto chiaro.