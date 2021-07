Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Il lunedì che si configura al vostro orizzonte, carissimi amici della Bilancia, sembra essere decisamente positivo e sereno! In particolare, dalla vostra potrete contare su Venere positiva, che dovrebbe migliorare notevolmente la vostra sfera amorosa, permettendovi di vivere un’intensa serie di emozioni rinnovate ed accentuate!

Buonissime opportunità soprattutto per voi amici single del segno! Il lavoro procede bene, donandovi forse alcune buone soddisfazioni, ma per raggiungere dei traguardi significativi dovete ancora aspettare.

Leggi l’oroscopo del 19 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Bilancia, 19 luglio: amore

Molto buono ed accentuato, insomma, l’amore che caratterizzerà questa bella giornata di lunedì per voi amici della Bilancia!

Se foste impegnati, i sentimenti e le emozioni sembrano essere accentuati, migliorando l’unione con la vostra dolce metà, grazie anche ad una buona passionalità! Amici single, voi invece sembrate poter fare dei nuovi incontri importanti che in breve tempo vi porteranno veramente lontani!

Oroscopo Bilancia, 19 luglio: lavoro

Il lavoro, invece, procede piuttosto spedito e tranquillamente, e non si può escludere che in giornata qualche soddisfazione la incontrate, cari Bilancia! Potreste forse riuscire a concludere un importante progetto, o a chiudere un accordo decisamente vantaggioso in giornata, ma senza grandi ripercussioni sulla vostra strada fino al successo.

Per quello sarà necessario attendere forse fino almeno a metà agosto!

Oroscopo Bilancia, 19 luglio: fortuna

Infine, la fortuna sembra poter avere un ruolo importante nella vostra bella giornata di lunedì, carissimi amici della Bilancia! Forse vi spingerà verso qualche nuovo guadagno, magari sottoforma di investimento, oppure vi spingerà tra le braccia di qualcuno di emozionante, dipende da cosa cercate maggiormente.