Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Dopo la fantastica settimana che si è appena conclusa per voi amici del Leone, dovreste stare leggermente attenti in questo nuovo lunedì. Sembra, infatti, che in giornata vi attendano numerose occasioni in cui sarete tentati di lasciarvi andare al nervosismo, rispondendo male e magari incrinando qualche rapporto o opportunità.

In amore occhio ai litigi, se non manteneste la calma potrebbero scoppiarne alcuni veramente impegnativi. Sul lavoro qualche contrattempo potrebbe attendervi, non fatevi prendere dallo sconforto.

Oroscopo Leone, 19 luglio: amore

In questo lunedì, insomma, sarà importante per voi mantenere sempre la calma, qualsiasi cosa accada, e soprattutto all’interno della vostra coppia stabile.

I litigi che potrebbero scoppiare sembrano essere molti e fastidiosi, ma non dovreste finire in brutte situazioni, non preoccupatevi! Voi single del Leone, però, non sembrate poter andare incontro a nessuno, il vostro umore è veramente troppo compromesso.

Oroscopo Leone, 19 luglio: lavoro

Occhio al nervosismo e alle polemiche sterili anche sul posto di lavoro, cari Leone, perché se in amore il vostro partner è disposto a sopportare, non si può dire lo stesso per i vostri superiori o colleghi. La giornata in sé non sembra, però, essere negativa, seppur ritardi e appuntamenti che saltano sembrino essere all’ordine del giorno.

Avrete molte cose da fare, ma non riuscirete a star dietro a tutte, organizzatevi bene.

Oroscopo Leone, 19 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra esservi decisamente distante in questo lunedì, amici nati sotto il Leone, e gli esiti sono visibili in ogni campo di questa giornata. Nulla, però, dovrebbe incrinare nessuna delle vostre sfere, purché stiate calmi, quindi non preoccupatevi!