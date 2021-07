Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Buona la situazione astrale che vi interesserà in questa giornata di martedì, carissimi amici del Sagittario, ma non eccellente purtroppo. Avrete la Luna opposta in questa giornata, ma fortunatamente Venere e Marte ne limiteranno in gran parte gli influssi negativi! Fiducia in voi stessi e ottimismo saranno veramente alle stelle, mentre anche la forza di volontà sembra essere decisamente accentuata!

Entro fine giornata, inoltre, sembra attendervi un buon evento fortunato, in un buon contesto amoroso!

Leggi l’oroscopo del 20 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 20 luglio: amore

L’amore, insomma, sembra potervi regalare delle ottime sensazioni nel corso di questa solare giornata! Voi che siete impegnati non sembrate godere di un buon dialogo, ma questo non dovrebbe impedirvi di risolvere alcune questioni di poco conto, sperimentando una buona serenità!

Voi single del Sagittario, invece, avete dalla vostra parte delle ottime possibilità, cercate di non buttarle e tentate quell’approccio che sembra potervi portare lontani!

Oroscopo Sagittario, 20 luglio: lavoro

Anche il lavoro sembra configurarsi con ottime opportunità per voi amici del Sagittario, grazie soprattutto agli ottimi Venere e Marte che vi rendono veramente molto produttivi ed invogliati a dare il massimo! Concentratevi prima sulle cose fondamentali, concludendole in fretta e ritagliandovi buona parte del vostro tempo per inseguire piani e progetti, magari iniziandone anche un paio di nuovi e gratificanti!

Oroscopo Sagittario, 20 luglio: fortuna

Una buona dose di fortuna, infine, sembra poter caratterizzare parte di questa bella giornata di martedì, cari nati sotto il segno del Sagittario! Sembra, infatti, che vi sia riservato un fantastico evento fortunato, come un guadagno, un incontro o una possibilità di svolta!