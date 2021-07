A quasi due mesi dalla tragica morte di Michele Merlo, strappato prematuramente alla vita a causa di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante, amici e parenti continuano a ricordarlo. Mike Bird era entrato nei cuori di molti, soprattutto i colleghi e compagni di Amici, e proprio uno di loro ha voluto ricordarlo.

Riki, anche lui cantante uscito dalla scuola di Amici, ha parlato di Michele Merlo e del suo più grande rimpianto nei confronti dell’amico scomparso.

Michele Merlo, il grande rimpianto di Riki

Rispondendo ad un Q&A con i fan su Instagram, Riki ha parlato di Michele Merlo, a chi gli ha chiesto: “Ti manca Mike?

” Lui ha risposto così: “Se mi manca Mike? Vi dico una cosa a cui sto pensando da un po’. Non ho rimpianti nella mia vita se non quello di non essere andato a trovarlo quando mi scritto ‘vediamoci’ (ero a Vicenza per un instore)” ha scritto, aggiungendo ancora “Ci penso. Penso che pure io potevo fare di più. Entrambi lo potevamo fare”.

Tra Riki e Michele Merlo quella 16esima edizione di Amici era stata segnata da una forte (ma sana) rivalità. Mike Bird era uscito in semifinale, mentre Riki era arrivato secondo dietro al ballerino Andreas Muller. Alla notizia della morte di Michele Merlo, Riki aveva scritto: “Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme.

Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mio“.

Il ricordo di Michele Merlo

Dalla tragica morte di Michele Merlo sono passati quasi due mesi. Il cantante era stato ricoverato d’urgenza a Bologna e operato per una emorragia cerebrale; purtroppo fin da subito la famiglia era convinta che le speranze di sopravvivenza erano per lui appese ad un lumicino. In tanti si sono riversati sui social per stare vicini a Mike Bird, alla sua famiglia e alla fidanzata, prima e dopo la sua morte.

Poi il funerale e il dolore dei genitori che hanno detto di non avere più motivo per vivere e il ricordo della fidanzata Luna Shirin Rasia.