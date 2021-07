Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi Capricorno, questa giornata di giovedì sembra essere soggetta ad un qualche tipo di piccolo problema, forse famigliare o forse un’incomprensione con la vostra dolce metà. La Luna non vi rende semplice esprimere ciò che provate per la vostra dolce metà, rendendo le cose tra voi leggermente sottotono.

Se sul posto di lavoro, invece, vi aspettasse qualcosa di importante, come un viaggio, allora forse potrebbe essere meglio rimandarlo per evitare problemi! La cosa più importante sarà procedere con cautela, soprattutto in amore.

Oroscopo Capricorno, 22 luglio: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra volervi regalare alcuna sensazione di stabilità, tranquillità o serenità.

Nel caso siate impegnati stabilmente, non sembrate riuscire ad esprimervi apertamente e liberamente con la vostra dolce metà, peggiorando leggermente l’intesa. Voi single del Capricorno, invece, aspettate ancora un attimo a fare la vostra mossa nel caso il vostro cuore stesse battendo per qualcuno.

Oroscopo Capricorno, 22 luglio: lavoro

Occhio anche alla sfera lavorativa in questa giornata leggermente complicata, cari Capricorno. Poche le idee che dovrebbero animare la vostra mente, ed in ogni caso poco efficaci o positive, lasciatele perdere. Cercate di procedere con cautela, evitando tutte quelle cose più complicate da gestire, senza timore a rimandarle anche solamente a venerdì, quando tutto sarà leggermente più lieto e tranquillo.

Piccole sfide in giornata.

Oroscopo Capricorno, 22 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra poter trovare un piccolo spazio per riuscire ad influenzare anche la vostra giornata, cari amici nati sotto il segno del Capricorno. Nel frattempo, tanto, voi sarete impegnati a fronteggiare tutto ciò che vi dovrebbe infastidire, non rendendovi neppure conto della sua assenza.