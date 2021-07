Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Un sabato veramente ottimo sta per aprirsi al vostro cospetto, cari Acquario, grazie all’abbandono di Venere dai vostri piani astrali! Tuttavia, anche il positivo Sole lascerà la vostra orbita, intaccando di gran lunga il vostro buonumore e l’ottimismo. Se in amore qualcosa avesse disturbato la vostra coppia in questi ultimi giorni, ora potrete affrontare e risolvere tutto con una buona lucidità, senza nervosismo o rabbia!

Tranquillo il lavoro, senza grandi sorprese ad attendervi. Cercate di risposare un po’, potreste averne veramente tanto bisogno!

Oroscopo Acquario, 24 luglio: amore

La sfera amorosa che vi attende sabato, insomma, sembra essere decisamente gratificante e serena!

Certo, va detto che le novità che attendono voi single sono pressoché nulla, ma non dovrebbe impedirvi di cercare un po’ di divertimento in serata! Mentre, voi Acquario impegnati stabilmente potrete finalmente risolvere tutte le questioni che da tempo infastidiscono la vostra coppia, tornando a credere in quell’amore che tanto vi rende felici!

Oroscopo Acquario, 24 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, tutto dovrebbe scorrere in maniera liscia e tranquilla, con qualche buona opportunità per far fare dei passi avanti ad alcuni progetti che seguite da tempo! Anche se è tutto positivo, però, cercate di non sforzarvi troppo, mentalmente o fisicamente, per conservare un po’ di energie per la settimana che verrà, ma anche per la bella serata che potreste avere in programma!

Cercate di riposare in nottata!

Oroscopo Acquario, 24 luglio: fortuna

Buona la fortuna, anche se nel corso di questo sabato sembra essere quasi un’incognita, tanto per voi carissimi Acquario, che per il reso dei segni. Ciò implica semplicemente che non è chiaro dove vi aiuterà, né come, ma sappiate che comunque è lì!