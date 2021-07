Oroscopo di domani 24 luglio 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Ariete

Il sabato che attende voi amici nati sotto l’Ariete sembra essere decisamente positivo, soprattutto grazie a Venere che vi lascerà stare!

Oroscopo Toro

Oroscopo Gemelli

Venere lascerà anche la vostra orbita, carissimi Gemelli, nel corso di questa giornata di sabato.

Oroscopo Cancro

Oroscopo Leone

Il vostro sabato, amici nati sotto il segno del Leone, sembra invertire leggermente la rotta dell’ultimo periodo.

Oroscopo Vergine

Un sabato veramente piacevole e sereno attende voi carissimi amici della Vergine! Voi single sembrate poter incappare in un nuovo emozionante sentimento, ma occhio a Giove che vi farà inciampare in un paio di illusioni.

Oroscopo Bilancia

Oroscopo Scorpione

Il sabato che dovrete affrontare voi amici dello Scorpione sembra essere piuttosto positivo! In amore tutto scorre liscio e tranquillo, mentre forse riuscirete anche a recuperare un qualche rapporto che si incrinato nell’ultimo periodo!

Oroscopo Sagittario

Oroscopo Capricorno

Ottima la posizione che assumerà la Luna per voi carissimi amici nati sotto il segno del Capricorno!

Oroscopo Acquario

Oroscopo Pesci

