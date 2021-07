Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Occhio, cari amici dei Pesci, perché in questo sabato si susseguiranno tutta una serie di cambiamenti astrologici che per voi non assumeranno connotazioni così tanto positive. Soprattutto Venere andrà ad occupare una posizione veramente sconveniente e per voi potrebbe essere necessario correre ai ripari per quanto riguarda la sfera amorosa della giornata.

Numerose incomprensioni vi attendono con la vostra dolce metà, cercate di stare calmi e di fare fondo a tutta la vostra lucidità per affrontare le discussioni senza incappare in brutti litigi o ripercussioni.

Oroscopo Pesci, 24 luglio: amore

State veramente attenti alla vostra sfera amorosa, specialmente nel caso siano già trascorsi diversi gironi o settimane di tensione tra voi e il partner.

Le ennesime incomprensioni vi faranno quasi perdere le speranze per una relazione felice, e potreste iniziare a pensare a qualche drastica soluzione. Cercate un dialogo, aperto e tranquillo, nel caso ci teniate, ma se così non fosse allora evitate di perdere altro tempo, non ne vale la pena per voi, ma neanche per l’altra persona.

Oroscopo Pesci, 24 luglio: lavoro

Il lavoro non sembra essere particolarmente influenzato dai transiti di questo sabato, cari Pesci, ma comunque la Luna qualcosa vorrà donarvelo! Sembra, infatti, che possiate tranquillamente riuscire a pensare, progettare e forse avviare un qualche nuovo entusiasmante progetto, che vi ricorderà per quale ragione vi piaccia tanto il lavoro che fate!

Se vi sentiste distratti, magari a causa dell’amore, però evitate le cose troppo impegnative.

Oroscopo Pesci, 24 luglio: fortuna

Infine, per quanto riguarda la fortuna sembrate averne decisamente poca dalla vostra parte in questo impegnativo sabato, carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci, forse a causa dell’opposizione di Venere, pianeta della piccola fortuna.