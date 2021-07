Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, in questa giornata di sabato dovrete tristemente dire addio all’influsso di Venere che rende ottime le vostre giornate amorose da diversi giorni ormai. Ma non tutto è perduto, perché al suo posto subentrerà il Sole nei vostri piani astrali con uno degli influssi più importanti i marcati per il vostro segno!

Il luminare diurno sembra garantirvi serenità, allegria, vivacità e anche un pizzico di ottimismo in più! In famiglia o in amore, però, a causa della nuova posizione di Venere, sembrano attendervi alcune spese fastidiose.

Oroscopo Leone, 24 luglio: amore

L’amore, insomma, pur non potendo più contare sul fantastico influsso di Venere, sembra attestarsi comunque su dei buoni livelli generali di serenità!

Le cose con la vostra dolce metà sembrano procedere all’insegna della tranquillità e della stabilità, ma state attenti a quella spesa, potrebbe dare il via ad un qualche litigio. Voi single del Leone, invece, godete di un umore alle stelle che potrebbe condurvi da qualche parte, ma senza supporti astrali.

Oroscopo Leone, 24 luglio: lavoro

Per quanto riguarda, invece, ciò che vi attende sul posto di lavoro, non sembrate dovervi preparare a nulla di particolare. In questo sabato, infatti, potreste tranquillamente riuscire ad impegnarvi come fate normalmente, concludendo buona parte delle cose che avete in ballo, fuorché i progetti, piccoli o grandi che siano.

Se fosse possibile, tenetevi il pomeriggio libero che dovrebbero attendervi una gran serie di impegni.

Oroscopo Leone, 24 luglio: fortuna

Infine, la fortuna non sembra avere alcun ruolo, marcato o meno, nella vostra giornata di sabato, cari nati sotto il Leone. Nulla di grave, anche se il suo supporto sarebbe stato utile in vista di quella spesa, che potrebbe causarvi nervosismo ed irritazione, magari non riuscendo a coprirla interamente.