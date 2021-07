Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Qualcosa di bello e stimolante sembra attendervi, amici del Sagittario, grazie al bel cielo che si apre sopra alla vostra testa, interessato sia dalla Luna che dal Sole in splendido aspetto! Il divertimento sembra essere una delle cose più importanti di questo bel sabato, con la complicità dei vostri amici di sempre, ma anche del partner o dei famigliari!

Sarà semplice lasciarvi alle spalle tutti quei fastidi lavorativi che potrebbero avervi colti nell’ultimo periodo, andando anche tranquillamente avanti in questo campo. Forse ci saranno delle spese da sostenere.

Oroscopo Sagittario, 24 luglio: amore

Molto bene per la sfera amorosa di questo bel sabato, indipendentemente dalla vostra situazione sentimentale!

Voi che siete impegnati non avrete grandi novità ad allietarvi, ma sicuramente potrete organizzare qualcosa di divertente che includa anche il vostro partner! Voi single del Sagittario, invece, in tutti gli attimi di grande serenità e spensieratezza che vi attendono, sembrate poter fare breccia nel cuore di qualcuno, magari un vecchio conoscente!

Oroscopo Sagittario, 24 luglio: lavoro

La giornata lavorativa, invece, non dovrebbe donarvi grandissime sensazioni o stimoli, cari amici del Sagittario. Dal conto vostro, riuscirete quasi sicuramente a concludere un buon numero di cose sul lavoro, ma senza fare praticamente alcun passo avanti rispetto alle vostre belle ambizioni.

Continuate a coltivarle, senza lasciarle per sempre nel cassetto, che presto arriverà il momento di dedicarsi anche a quelle!

Oroscopo Sagittario, 24 luglio: fortuna

La fortuna, invece, avrà un influsso poco marcato ma decisamente generalizzato nel vostro sabato, amici dello Scorpione! Il generale senso di benessere, tranquillità e serenità che vi anima sarà, infatti, proprio merito del suo influsso e della sua posizione!