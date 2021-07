Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Nel corso della giornata che vi attende sabato, carissimi amici dell’Ariete, sembrate poter dire addio agli influssi di Venere che da giorni vi interessano, sostituiti da quelli del Sole! In generale dovreste poter fare affidamento su di un’ottima dose di ottimismo, che coprirà ogni vostro aspetto di vita.

Occhio ancora alla sfera amorosa, perché il vostro rapporto stabile sembra attraversare un momento in cui il coinvolgimento non è esattamente al top, avvertendo una notevole monotonia, ma non si tratta necessariamente di un aspetto negativo, non preoccupatevi!

Oroscopo Ariete, 24 luglio: amore

L’amore, insomma, nel corso di questo sabato non sembra essere particolarmente sereno, ma neppure estremamente pessimo, non preoccupatevi!

Il rapporto con la vostra dolce metà sembra essere permeato da una notevole sensazione di monotonia. Provate, però, a combatterla, cercando di organizzare qualcosa di entusiasmante e divertente per voi due! Nessun transito particolare colpisce voi amici single dell’Ariete.

Oroscopo Ariete, 24 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, non sembrano esserci grandi influssi ad attendervi, cari amici dell’Ariete. In linea di massima dovreste riuscire tranquillamente ad impegnarvi come in qualsiasi altra giornata, anche se magari la vostra testa potrebbe essere impegnata in alcuni pensieri, forse preoccupazioni per qualcosa di esterno.

Per questa ragione, magari, evitate di inseguire piani e progetti che richiedono attenzione e lucidità.

Oroscopo Ariete, 24 luglio: fortuna

Infine, cari Ariete, ad essere abbastanza presente nel corso della vostra giornata di sabato, sarà anche la fortuna. Non sembra poter avere nessuna influenza concreta nella vostra giornata, ma sarà comunque lì, pronta ad aiutarvi in caso di bisogno.