Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Per voi carissimi amici dei Gemelli sembra essere arrivato il momento di dire addio all’influsso positivo di Venere nei vostri piani astrali, che in questo sabato si sposterà, abbandonandovi. Per ora non sarà ancora evidente la sua assenza, ma state attenti perché presto potreste avvertirne un brutto contraccolpo sulla vostra relazione stabile.

Il Sole, però entrerà al posto di Venere, accentuando il vostro ottimismo e il benessere, con notevoli ripercussioni positive anche sulla sfera lavorativa! I prossimi giorni saranno ancora più interessanti!

Oroscopo Gemelli, 24 luglio: amore

Per ora, insomma, nella vostra sfera amorosa non dovreste avvertire notevoli fastidi dovuti all’assenza di Venere.

Le cose con la vostra dolce metà procedono tranquillamente e serenamente, anche se forse dovrete fare i conti con una passionalità decisamente carente. Voi single dei Gemelli, invece, se non aveste ancora conquistato nessuno, cercate di farlo in fretta perché quando Venere sarà distante, allora dovrete attendere altre settimane.

Oroscopo Gemelli, 24 luglio: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, invece, tutto dovrebbe scorrere decisamente liscio, grazie soprattutto alle notevoli influenze che il Sole avrà sul vostro umore quotidiano! Impegnarvi non sarà affatto pesante, mentre verso sera potreste anche avvertire una buona soddisfazione dalla giornata trascorsa!

Magari potreste anche riuscire a dare il via a qualche nuovo progetto in questa giornata, a cui dedicarvi nel corso della prossima settimana!

Oroscopo Gemelli, 24 luglio: fortuna

La fortuna, invece, sembra che nel corso di questo bel sabato voglia rendervi le cose ancora più simpatiche, carissimi Gemelli! Potreste incappare in un incontro fortunato, forse un vecchio amico che non vedete da una vita, oppure in un evento non meglio definito!