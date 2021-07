Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Il sabato che attende voi amici della Bilancia non sembra essere così tanto sereno, a causa principalmente della brutta posizione che la Luna continuerà ad occupare. In giornata perderete anche l’importante supporto di Venere che, per di più, diventerà anche negativa, causandovi un paio di incomprensioni nella vostra relazione stabile o all’intero della vostra sfera famigliare.

Una gran voglia di divertimento, stimolata dalla posizione del Sole vi animerà, rendendo però il vostro procedere sul posto di lavoro leggermente travagliato.

Leggi l’oroscopo del 24 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Bilancia, 24 luglio: amore

L’amore, insomma, per ora non sembra volervi presentare brutti e difficili problemi da fronteggiare, quanto piuttosto una generale monotonia decisamente marcata.

Occhio nel caso siate impegnati stabilmente perché una qualche incomprensione potrebbe farsi strada tra voi e il partner, dando anche vita ad un qualche litigio. Voi single della Bilancia, invece, non sembrate poter incappare in nessuna conoscenza, cercate di non farvi abbattere.

Oroscopo Bilancia, 24 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la giornata lavorativa di sabato, invece, tutto sembra poter procedere senza grandi problemi o fastidi, cari Bilancia. Tuttavia, voi sembrate anche essere piuttosto distratti, più intenti a pensare al divertimento che vi attende in serata, senza quindi riuscire a fare chissà quale passo avanti.

Anzi, per ora evitate proprio di ambire a quella miglioria che inseguite da tempo, perché proprio non sembra volervi gratificare ora come ora.

Oroscopo Bilancia, 24 luglio: fortuna

La fortuna, invece, non sembra volervi aiutare così tanto in questo sabato, forse perché l’ha fatto nei giorni scorsi o forse perché non vi attende nulla di brutto, carissimi nati sotto la Bilancia. Qualunque sia la ragione, comunque, non pensateci, non vi servirà a nulla saperlo.