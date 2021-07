Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Il lunedì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi amici del Leone, sembra essere interessato da alcuni rapidi transiti leggermente negativi. Non vi attende nulla di troppo fastidioso, ma quasi certamente non riuscirete ad inseguire liberamente le vostre belle ambizioni, né a fare dei passi avanti in questo senso. Una conoscenza potrebbe allietare voi single, ma non sembra potersi trasformare in una relazione stabile, per ora.

Qualche cambiamento potrebbe iniziare ad interessare la vostra vita lavorativa!

Oroscopo Leone, 26 luglio: amore

Nel caso foste dei single alla ricerca dell’amore della vostra vita, allora potrebbe essere meglio che pazientate ancora un po’, carissimi amici nati sotto il Leone.

Oggi non godete di buone energie psicofisiche, ed impiegarle nella ricerca della vostra dolce metà potrebbe portarvi solo ad un eccessivo livello di nervosismo. Per le coppie stabile non sembra esserci nessuna problematica a rompere la vostra buona sintonia!

Oroscopo Leone, 26 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa sembrano esserci buone possibilità di cambiamento nell’aria, cari Leone! Nel caso non foste soddisfatti del vostro impiego, oppure foste disoccupati, delle buone possibilità dovrebbero concretizzarsi davanti a voi questo lunedì!

Continuate a guardarvi attorno con molta attenzione, ma senza prendere decisioni di petto che potrebbero farvi pentire poco dopo.

Oroscopo Leone, 26 luglio: fortuna

Infine, la fortuna sembra essere abbastanza al vostro fianco, sostenendovi e aiutandovi nel corso di questo lunedì, cari amici del Leone! Grazie a lei i problemi saranno schivati con grande semplicità, evitandone anche le brutte ripercussioni sull’umore generale!