Oroscopo Ariete

Una buonissima carica psicofisica dovrebbe caratterizzare il vostro lunedì, carissimi Ariete!

Oroscopo Toro

Oroscopo Gemelli

Un solare e sereno lunedì si configura al vostro orizzonte, amici nati sotto i Gemelli, anche se non privo di problemi.

Oroscopo Cancro

Oroscopo Leone

Amici del Leone, occhio al vostro lunedì che sembra essere interessato da qualche transito fastidioso.

Oroscopo Vergine

Oroscopo Bilancia

Tranquillità e serenità sembrano essere particolarmente importanti per voi della Bilancia, nel corso di questo lunedì!

Oroscopo Scorpione

Voi amici dello Scorpione, fin dalle prime ore di questo lunedì, dovreste poter contare su di una buonissima produttività! Piccoli ritardi e contrattempi, ma le idee che vi animano la mente sembrano essere vincenti!

Oroscopo Sagittario

Oroscopo Capricorno

Quella di lunedì, per voi amici del Capricorno, sembra essere una giornata positiva e gratificante! Eccellenti le energie che vi animano, così come la vitalità che vi permetteranno di trovare alcune ottime soluzioni!

Oroscopo Acquario

Oroscopo Pesci

