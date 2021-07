Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi amici dei Pesci, cercate di sfruttare il più possibile questa giornata di mercoledì in cui potrete contare sul supporto della Luna, unita a Giove, che assieme vi metteranno davanti delle importanti opportunità! Sfruttate, soprattutto, la posizione di Mercurio favorevole per il lavoro, che accentua le belle idee che vi animano, rendendo anche le vostre collaborazioni più semplici e proficue!

In amore vi attenderanno ancora delle piccole questioni, ma non cercate di risolverle perché non è il momento migliore per farlo.

Leggi l’oroscopo del 28 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Pesci, 28 luglio: amore

Amici dei Pesci impegnati stabilmente, il vostro mercoledì non sembra essere esattamente positivo per l’amore.

Qualche piccolo battibecco potrebbe ancora rovinare le cose tra voi, ma magari potrebbe essere meglio evitare di impegnarvi per risolverli, non sembrate poterci riuscire con questo pessimo cielo. Voi single, invece, consideratevi quasi fortunati ad essere soli in questo periodo, un problema in meno a cui pensare.

Oroscopo Pesci, 28 luglio: lavoro

La giornata lavorativa che vi attende alle porte di questo mercoledì, però, sembra essere abbastanza positiva, carissimi Pesci! La collaborazione con i colleghi gode di un ottimo momento, mentre le idee che vi animano sembrano essere decisamente vincenti!

Cercate di sfruttare la posizione di Mercurio per dare il via a qualche nuovo progetto, o almeno per programmarne i dettagli! Così facendo, verso sera, dovreste sentirvi abbastanza soddisfatti!

Oroscopo Pesci, 28 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non avrà un ruolo importante nel vostro mercoledì, ma qualcosa potrebbe regalarvela comunque, carissimi nati sotto il segno dei Pesci! A voi scoprire cosa, altrimenti che sorpresa sarebbe?!