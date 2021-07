Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Nel corso di questa giornata di mercoledì, carissimi amici della Vergine, sembrate poter contare sull’ottima posizione di Venere nei vostri piani astrali, seppur il Sole e Marte siano in un angolo veramente pessimo. Nulla di troppo grave, non preoccupatevi, ma potreste avvertire una notevole stanchezza fin dalle prime ore della giornata.

Qualche piccolo problema potrebbe interessare la vostra vita famigliare, non sottovalutatelo. In amore la sintonia non sembra essere al massimo, ma le qualcosa di bello attende voi single!

Leggi l’oroscopo del 28 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Vergine, 28 luglio: amore

Amici della Vergine stabilmente impegnati, occhio a cosa fate nel corso di questo mercoledì nei confronti della vostra dolce metà.

L’intesa non è assolutamente buona e potreste anche pensare che non vi sia alcuna corrispondenza di sentimenti tra voi e il partner, cercate di non litigare. Voi single, invece, sembrate quasi certamente poter conoscere qualche nuova persona, ma occhio perché forse non è esattamente affidabile.

Oroscopo Vergine, 28 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, occhio alla stanchezza che vi coglierà fin dalle prime ore della giornata. Nulla di troppo negativo, ma se voleste fare qualcosa di concreto, allora mettetevi all’opera in mattinata o al massimo nel primo pomeriggio, perché poi la stanchezza sarà veramente ingombrante.

Non sperate di fare così cosa ora come ora, non è il giorno migliore per la vostra sfera lavorativa, meglio non impegnarsi troppo.

Oroscopo Vergine, 28 luglio: fortuna

Ottima, invece, la fortuna che vi animerà in questa bella giornata di mercoledì, carissimi amici nati sotto il segno della Vergine! Il suo influsso non è chiaro, ma quasi sicuramente con un po’ di attenzione dovreste trovarla!