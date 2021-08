Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, quella di martedì sarà una giornata veramente fantastica e serena per voi, soprattutto però nel caso siate single alla ricerca di una relazione seria e duratura! Questo perché la Luna si trova in un angolo positivo per voi, accentuando il vostro fascino e, dunque, anche le possibilità di conquista!

La quasi totalità dei vostri pensieri in giornata sarà rivolta all’amore, anche nel caso siate impegnati da tempo, desiderando solo tornare a casa per riempire di attenzioni il partner! Occhio solo alla sfera lavorativa, che seppur dovrebbe procedere abbastanza bene, potrebbe mettervi davanti ad una scomoda evidenza.

Oroscopo Bilancia, 3 agosto: amore

L’amore sarà il sentimento maggiormente gratificato dai transiti astrali di questo martedì, carissimi amici della Bilancia.

Nel caso siate impegnati da tempo, a giovarne sarà l’unione tra voi e la vostra dolce metà, che assieme potrete iniziare a sognare qualcosa di bello per il vostro futuro. Se foste single, invece, sarebbe importate lasciarvi alle spalle le insicurezze, buttandovi in quella conquista che da tempo progettate e sognate.

Oroscopo Bilancia, 3 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste essere tranquillamente capaci di concludere qualsiasi cosa vi venga assegnata, anche quelle più ostiche e tediose!

Tuttavia, sembra che un collega possa in qualche modo tradire la vostra fiducia, magari facendo fallire un progetto per un suo tornaconto, oppure ostacolando la vostra scalata al successo.

Oroscopo Bilancia, 3 agosto: fortuna

Buono, infine, l’influsso della fortuna in questo martedì dedicato completamente all’amore e ai sentimenti, carissimi Bilancia! Una grande sorpresa vi attende, e potrebbe essere proprio quella nuova conoscenza che darà il via ad una relazione lunga!