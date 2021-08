Curioso siparietto quello che ha coinvolto la conduttrice Mara Venier e due amici storici, Massimo Boldi e Christian De Sica. A cena insieme, l’attore e figlio d’arte Christian ha ripetuto un’epiteto che aveva rivolto all’amica dal palco di un suo spettacolo a Forte dei Marmi. Un insulto goliardico che, tuttavia, sta sorprendendo molto il web.

Christian De Sica dà della “putta***a a Mara Venier: il video

Il contesto è la cena post spettacolo di Christian De Sica, che si è esibito nella celebre località Toscana in uno spettacolo dal titolo “Una serata tra amici“. Un titolo azzeccato per descrivere quanto successo dopo.

A tavola, Mara Venier come spesso accade ha tirato fuori il telefono e iniziato a riprendere i commensali: alla sua destra Massimo Boldi, di fronte il marito Nicola Carraro e a capo tavola Christian De Sica; tra gli altri presenti, anche Angela Melillo. Dopo aver salutato il suo “Cipollino”, l’attenzione di Mara è tornata su “Christianello, amore mio“, ringraziato per la cosa che ha detto di lei dal palco.

Poco prima, infatti, De Sica ha salutato l’amica chiamandola “mia sorella“, ma non si è fermato lì. “Voglio dedicare questa canzone alla mia sorellona… Che che io chiamo putt**on de piaza“.

Un epiteto colorito che testimonia il forte legame tra i due. Tanto che Mara, invece di scandalizzarsi, lo corregge: “Avevo 25 anni… E sai come mi chiamava? – domanda al marito – Putt**on de barca!”. La risposta di Nicola Carraro è altrettanto sorprendente: “Ma se soffri il mal di mare, ma quale barca!“.

Guarda il video

Mara Venier regina dei social con le storie Instagram delle sue cene

Non è il primo né l’ultimo esempio di cosa Mara Venier – che si sta preparando alla prossima edizione di Domenica In – sia in grado di fare con un telefono in mano. Quello con De Sica è infatti uno dei siparietti comici che hanno per protagonisti personaggi famosi passati da casa sua o in qualche ristorante.

Pochi giorni fa la “ramanzina” ad Alessia Marcuzzi, la stessa che a ottobre 2019 si era detta “incinta” proprio per colpa di una cena dalla Zia Mara. Tra i vip finiti in questa strana sit-com, anche Eleonora Daniele e Massimo Boldi, finito a cena con Mara e l’ex marito Jerry Calà. Nella nuova “stagione” è arrivato Christian De Sica e i fan ora si aspettano di tutto: a quando l’incontro con la “rivale” Barbara d’Urso? Gli “ascolti” di Instagram schizzerebbero alle stelle.