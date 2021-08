Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, occhio a questo martedì, segnato dalla brutta presenza della Luna alle vostre spalle, e quindi in angolo negativo. Quando il luminare notturno si trova in quella posizione significa solo una cosa: problemi, principalmente in amore, ma forse anche sul lavoro.

Oltre a questo, però, in angolo dissonante si trovano anche Venere e Marte, intenti a causarvi una qualche spesa in giornata, oppure un ostacolo particolarmente difficile da superare. Ma non preoccupatevi, l’amore gode di ottimi momenti, nonostante quel possibile litigio, mentre il Sole e Mercurio cercheranno di rendervi la giornata lavorativa il più tranquilla possibile.

Oroscopo Capricorno, 10 agosto: amore

La situazione amorosa di questo martedì, cari Capricorno, sembra essere abbastanza buona e positiva, nonostante quel litigio che potrebbe colpirvi nelle prime ore della giornata.

A causarlo, potrebbero forse essere alcune questioni economiche, abbastanza delicate, ma se affrontato a dovere saprete cavarvela egregiamente, senza ripercussioni negative per il vostro futuro assieme!

Oroscopo Capricorno, 10 agosto: lavoro

Il Sole e Mercurio funzioneranno un po’ da protettori della vostra sfera lavorativa questo martedì, carissimi amici del Capricorno! Loro vi garantiranno la forza per andare avanti e l’agilità per togliervi dalle situazioni scomode, rendendovi anche più attenti ai dettagli piccoli e grandi delle cose in cui decidete di impegnarvi!

Nonostante questo, però, potreste essere interessati da un qualche tipo di problema con un vostro collega o superiore, ma basterà cercare di mantenere la calma.

Oroscopo Capricorno, 10 agosto: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, nel corso di questo martedì non esattamente eccelso per voi, cari Capricorno, non dovreste incappare in alcun influsso particolarmente marcato. Cercate di non preoccuparvene, non è un aspetto negativo!