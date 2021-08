Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sposati dal 2002 e si sono conosciuti nel 1997. La coppia ha dato alla luce 3 figli, nati tutti nei primi anni del 2000. Uno di loro è stato scelto come protagonista di uno degli ultimi post condivisi da Sonia sul suo profilo Instagram, rendendo evidente l’innegabile somiglianza con lei e Paolo.

Sonia Bruganelli in vacanza con la famiglia fra relax e polemiche

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si stanno godendo le vacanze estive prima di tuffarsi nei nuovi impegni lavorativi a settembre. Come è ormai noto, per la prossima stagione televisiva, anche la moglie del conduttore sarà impegnata su Canale 5.

Sonia sarà infatti una degli opinionisti della prossima stagione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, lei, il marito e i loro figli hanno trascorso molto tempo insieme, condividendo i momenti più divertenti delle loro vacanze sui social.

Qualche giorno fa, Sonia ha risposto a tono alle polemiche degli hater che l’accusavano di esagerare nel servirsi di un jet privato per le sue vacanze. “È anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe??????” aveva reagito duramente.

Anche il post pubblicato qualche ora fa è stato dedicato a Silvia, ma questa volta Sonia ha usato solo parole dolci e colme d’affetto per accompagnare un’immagine che la ritrae.

Sonia Bruganelli: la fotografia della figlia rivela l’incredibile somiglianza

Ieri pomeriggio, Sonia Bruganelli ha condiviso sul suo profilo Instagram un’immagine in bianco e nero avente come protagonista una persona molto importante: sua figlia Silvia. La ragazzina, che dovrebbe avere 18 anni, mostra un sorriso spontaneo all’obiettivo della fotocamera. I suoi occhi e i suoi capelli sembrano essere chiari, così come quelli della mamma e del papà Paolo Bonolis.

È possibile che la fotografia sia stata scattata in spiaggia o vicino a una piscina, perché i capelli di Silvia sembrano essere bagnati dall’acqua e la sua testa è appoggiata a un asciugamano da mare. Pur trattandosi di un primo piano inoltre si vede che la giovane Bonolis indossa un top con le spalline strette, che potrebbe essere proprio un costume da bagno.

“Tu, così simile a me…” ha commentato dolcemente Sonia, rendendo ancor più evidente la somiglianza fra lei e la maggiore dei suoi figli. Non solo gli occhi e i capelli sono simili, ma anche i lineamenti e il taglio degli occhi.

Silvia è la primogenita della famiglia Bruganelli-Bonolis. Dopo di lei sono poi nati Davide, che dovrebbe avere 17 anni ed assomiglia molto al papà e Adele, che dovrebbe avere 12 anni.

Sonia Bruganelli: lo scatto con le “donne” della famiglia

Sempre nella giornata di ieri, Sonia Bruganelli ha condiviso fra le sue stories alcuni scatti della giornata trascorsa in compagnia della figlia Silvia e di un’altra donna della famiglia Bonolis. Quest’ultima è su Instagram con il nome di “Candy Bonolis” e osservando il suo profilo si scopre che è la moglie di Stefano Bonolis, il figlio avuto da Paolo con la prima moglie Diane Zoeller.

I due si sarebbero sposati il 12 ottobre 2019. La giovane donna ha i capelli molto lunghi e tinti di un bel rosa intenso. A quanto pare le piacciono molto i tatuaggi, che le coprono molte parti del corpo.

Sonia Bruganelli pubblica uno scatto che ritrae sua figlia Silvia e la moglie di Stefano Bonolis

Fonte: Instagram

Nell’immagine pubblicata da Sonia, la moglie di Stefano Bonolis guarda sorridendo Silvia, che a sua volta ride guardando l’orizzonte. La Bruganelli ha scelto di accompagnare l’immagine con un brano di Luciano Ligabue: “Certe donne brillano”.