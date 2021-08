Francesco Renga e Diana Poloni: effusioni e baci per la coppia paparazzata in barca. Le foto

Gossip

Sono una delle coppie più riservate dello spettacolo ma, paparazzati durante una gita in barca, ecco le foto del cantante Francesco Renga in compagnia della fidanzata Diana Poloni

Francesco Renga e Diana Poloni sono stati immortalati dagli obiettivi indiscreti dei paparazzi durante una gita in barca. Un evento più unico che raro per una coppia che ha fatto della privacy il proprio cavallo di battaglia.

Baci ed effusioni in barca tra Renga e la fidanzata

Il celebre cantante è stato pizzicato in barca al largo di Portisco, in Sardegna, in compagnia della sua fidanzata Diana Poloni. La coppia si è concessa qualche giorno di vacanza sulla barca di un amico di vecchia data che, come ogni anno, ha invitato Renga a fare una mini-crociera nei mari della splendida isola.

I paparazzi del settimanale Oggi sono riusciti ad immortalare i 2 durante uno scambio di baci, effusioni e risate, sintomo di una relazione più affiatata che mai.

Un colpo non da poco se si pensa che la coppia è celebre per la propria riservatezza e che, nonostante la storia duri dal 2015, sul profilo Instagram del cantante spicca un’unica foto insieme, datata 2019.

Fonte: settimanale Oggi

Baci ed effusioni tra Francesco Renga e la fidanziata Diana Poloni; fonte: settimanale Oggi

Francesco Renga dopo Ambra Angiolini

Francesco Renga, come noto, è l’ex compagno dell’attrice e conduttrice Ambra Angiolini. I 2 si sono separati nel 2015 dopo 11 anni di relazione, durante i quali sono nati i figli Jolanda e Leonardo.

Entrambe hanno risentito della rottura piuttosto travagliata e che ha alimentato per anni le bacheche della cronaca rosa.

Ad oggi però, il dolore e gli attriti si sono appianati. Tra i due è tornato il sereno, soprattutto grazie all’amore per i figli che li tiene uniti. Nei mesi scorsi l’ex compagna del cantante ha addirittura ammesso davanti alle telecamere di Domenica In che: “Al di là delle relazioni che possono finire, l’amore non finisce.”

Un amore, quello sottolineato dalla Angiolini, inteso come complicità e rispetto piuttosto che come attrazione e sentimento.

I 2 infatti sono sentimentalmente legati ad altre persone. Ambra all’allenatore bianconero Massimiliano Allegri e Francesco a Diana Poloni, di cui, al di là degli scatti “rubati” di quest’ultima vacanza insieme, sappiamo molto poco. Si tratterebbe di un’imprenditrice bresciana di 40 anni, estremamente schiva, dai profili social blindati e, come il compagno, allergica al matrimonio. Nonostante ciò è chiaro che il fuoco della passione tra i 2 sia più acceso che mai.