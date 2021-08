Gossip

Non c'è pace per la showgirl argentina, nuovamente nel mirino di critiche e offese gratuite sui social dopo quelle incassate poche ore fa

Nuova pioggia di critiche per Belen Rodriguez su Instagram, dopo la pubblicazione di una serie di foto che la vedono allo specchio in alcuni selfie accompagnati da una didascalia: “Calor calor…“. La showgirl mostra la sua forma smagliante un mese dopo la nascita della sua piccola Luna Mari, ma gli hater sono dietro l’angolo e, come spesso accade sui suoi canali social, scattano le offese gratuite.

Belen Rodriguez, le nuove foto della showgirl su Instagram

Pochi minuti fa, Belen Rodriguez ha deliziato i suoi fan con una serie di foto davanti allo specchio in cui si mostra senza veli, il corpo nascosto dietro un accappatoio.

“Calor calor“, scrive la showgirl su Instagram, nella didascalia ai suoi scatti, a sottolineare il caldo record che, in questi giorni, sta mordendo l’Italia con particolare intensità.

È trascorso appena un mese dalla nascita della seconda figlia, Luna Mari, e Belen sembra essere tornata velocemente alla sua forma di sempre. Basti pensare alla prima fotografia in bikini dopo il parto, risalente a poche settimane fa, che ha fatto colpo nel cuore dei suoi affezionati follower e l’ha vista superare la “prova costume” in modo impeccabile.

Post di Belen su Instagram

Belen Rodriguez criticata per i selfie senza veli: “Che squallore“

Nella trama di commenti di apprezzamento per le immagini pubblicate dalla Rodriguez, però, non mancano le offese e le critiche (l’ultima foto nel mirino era stata quella della sua Luna Mari).

Poche ore prima, Belen ha replicato a un’altra serie di cattiverie gratuite dipingendo gli autori come “gente frustrata”.

“E toglilo, fai prima, che squallore“, scrive un follower commentando il post, e ancora “Vestiti che hai 2 figli“, “Non offendiamo le mamme vere“, scrivono altri contro i tantissimi complimenti per la sua forma smagliante a un mese dal parto.

Stesso triste copione, insomma, ma stavolta senza una risposta dalla diretta interessata.