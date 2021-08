Oroscopo Gemelli, domani 18 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 18 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Gemelli

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Il mercoledì che sta per aprirsi al cospetto di voi amici dei Gemelli sembra essere caratterizzato da una buona serie di transiti, per lo più positivi! In particolare, la congiunzione tra Giove, Saturno e Venere sembra volervi spingere ad una maggiore apertura con la vostra dolce metà, nel caso siate impegnati, garantendo anche qualche buona conoscenza a voi amici single del segno!

Occhio a Mercurio, però, che rende il lavoro leggermente più faticoso e fastidioso, con un paio di intoppi ad attendervi.

Leggi l’oroscopo del 18 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Gemelli, 18 agosto: amore

Buonissime, insomma, le opportunità amorose che accoglieranno tutti voi amici dei Gemelli in questa ottima giornata di mercoledì!

Voi che da tempo siete impegnati, dovreste sperimentare una maggiore voglia di aprirvi e trascorrere il tempo con la vostra dolce metà, migliorando l’unione e l’intesa! Voi single, invece, sembrate poter conoscere qualcuno di nuovo, che molto presto, appena Venere entrerà nel vostro segno, si trasformerà in qualcosa di decisamente emozionante!

Oroscopo Gemelli, 18 agosto: lavoro

Sotto il punto di vista lavorativo, però, le cose non sembrano potervi andare in maniera così tanto marcatamente positiva, cari amici dei Gemelli. Non preoccupatevi, nessun grande stravolgimento dovrebbe attendervi, ma forse dovrete far fronte ad un paio di fastidiosi contrattempi e intoppi.

Forse un ritardo, o forse un accordo che fallisce, non è chiaro.

Oroscopo Gemelli, 18 agosto: fortuna

Cari Gemelli, però, in questa giornata di mercoledì anche l’aspetto fortunato sembra potervi regalare delle ottime sensazioni ed opportunità! In particolare, una buonissima novità economica sembra essere nascosta da qualche parte in giornata!