Oroscopo Acquario, domani 20 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Questo venerdì non sembra essere affatto piacevole per voi amici dell’Acquario, segnato da un notevole e fastidioso nervosismo, con pochi momenti interessanti. Verso sera, però, la Luna cambierà aspetto migliorando leggermente le cose per voi, quindi cercate di tenere duro! Una generale insofferenza amorosa dovrebbe intaccare un po’ le cose con la vostra dolce metà, mentre sul posto di lavoro l’efficienza sembra essere solo un lontano ricordo, così come gli obbiettivi lontanissimi.

Leggi l’oroscopo del 20 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Acquario, 20 agosto: amore

Seppur possiate contare su delle buone doti comunicative, la sfera amorosa non sembra essere particolarmente buona in questa giornata di venerdì, cari Acquario.

L’intesa con la vostra dolce metà è decisamene carente e voi potreste sentirvi leggermente insofferenti nei suoi confronti, desiderando solo di lasciarvi tutto indietro per ricominciare. Cercate di non prendere brutte decisioni affrettate, potreste pentirvene.

Oroscopo Acquario, 20 agosto: lavoro

Anche sul posto di lavoro non sembrate godere di grandi momenti di serenità o gratificazione, cari amici dell’Acquario. C’è da dire che almeno dovreste essere in grado di completare tutti i compiti e le mansioni normali, ma senza fare alcun passo avanti rispetto ai traguardi o agli obbiettivi che da tempo coltivate.

Nulla di male, cercate solo di non fare brutte figure che presto il cielo cambierà per voi!

Oroscopo Acquario, 20 agosto: fortuna

Anche la fortuna ora come ora non sembra potervi aiutare più di molto, carissimi nati sotto il segno dell’Acquario, ma presto anche questo cambierà! Per ora limitatevi a non essere esigenti, né a pretendere, sarete poi ricompensati a dovere!