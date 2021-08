Oroscopo Gemelli, domani 20 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 20 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Gemelli

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Carissimi amici dei Gemelli, in questo ottimo venerdì il buon angolo che occupa Venere sembra indicare delle buonissime occasioni amorose, specialmente nel caso in cui nell’ultimo periodo aveste tentennato leggermente! Sempre lei sembra volervi anche spingere verso alcune nuove soddisfazioni, come un’occasione di guadagno o un evento piacevole!

Sul lavoro la fortuna dovrebbe guidarvi verso degli affari veramente vantaggiosi, ma occhio a Mercurio e Marte che vi rendono stanchi, cercate di riposare!

Leggi l’oroscopo del 20 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Gemelli, 20 agosto: amore

Ottime, quindi, le opportunità che vi attendono nella sfera amorosa in questa ottima giornata di venerdì! Voi Gemelli stabilmente impegnati da tempo, infatti, dovreste riuscire ad esprimere con grande libertà quello che provate nel cuore, curandovi anche di più delle esigenze della vostra dolce metà, talvolta leggermente trascurate!

Per voi single, invece, un nuovo importante sentimento è alle porte, non tiratevi indietro!

Oroscopo Gemelli, 20 agosto: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la giornata lavorativa, le cose sembrano potervi andare veramente a gonfie vele, soprattutto nel caso in cui svolgiate una professione legata agli affari o agli scambi commerciali! Dei nuovi accordi, infatti, potrebbero mettervi sotto un’ottima luce con i vostri superiori, spingendoli a valutare un qualche tipo di nuova offerta lavorativa per voi, o forse un aumento!

Oroscopo Gemelli, 20 agosto: fortuna

La fortuna in questa buonissima giornata di venerdì sembra esservi veramente vicine, cari nati sotto il segno dei Gemelli! Grazie a lei, infatti, sembrate poter incappare in alcune situazioni veramente fortunate principalmente nella sfera lavorativa, portandovi verso quegli accordi e verso la promozione o l’aumento che sia!