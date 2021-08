Oroscopo Acquario, domani 23 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 23 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Acquario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Carissimi amici dell’Acquario, occhio al lunedì che sta per aprirsi davanti a voi perché sembra essere segnato da un importante problema, probabilmente all’interno della vostra sfera famigliare. Un altro aspetto importante della vostra giornata sarà cercare di esprimere liberamente i vostri desideri e le aspirazioni per il futuro, soprattutto con la vostra dolce metà e ancora di più nel caso qualcosa non vi piacesse e voleste provare a cambiarla!

Sarete, però, notevolmente stanchi e non potrete contare su una grandissima produttività.

Oroscopo Acquario, 23 agosto: amore

L’amore sembra essere abbastanza tranquillo e positivo nel corso di questa giornata di lunedì!

Nel caso siate impegnati stabilmente in una relazione duratura, cercate solo di essere chiari con la vostra dolce metà, esprimendo pensieri, idee e timori. Con un buon dialogo tranquillo, aspetto accentuato dagli astri, potrete facilmente giungere a delle ottime conclusioni, magari risolvendo ciò che non vi piace e dando una direzione precisa al vostro futuro di coppia, carissimi Acquario!

Oroscopo Acquario, 23 agosto: lavoro

L’aspetto lavorativo del vostro lunedì, carissimi Acquario, sembra essere segnato da una notevole e faticosa da gestire sensazione di stanchezza. Questa sembra potervi rendere decisamente poco produttivi, non riuscendo a far fare dei passi avanti ai vostri progetti importanti.

Nulla di cui preoccuparsi, basterà un po’ di riposo in più in serata per poter poi contare su un martedì alle stelle!

Oroscopo Acquario, 23 agosto: fortuna

Evitate di sperare nella fortuna nel corso di questa giornata di lunedì perché la Dea bendata sembra essere piuttosto distratta, cari nati sotto l’Acquario. Anche in questo caso, nulla di cui preoccuparsi, andate avanti sulla vostra strada senza problemi!