Oroscopo Pesci, domani 27 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 27 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Nel corso di questa giornata di venerdì, voi amici di Pesci, non sembrate potervi sentire particolarmente attivi o sereni a causa di una brutta serie di transiti, fortunatamente rapidi. La Luna, in particolare, che continua ad essere negativa ormai da troppo tempo, sembra volervi far incappare in alcune spese, piuttosto alte ma necessarie e irrimandabili.

Una buona idea per superare la giornata potrebbe essere quella di fermarvi, riflettere ed aspettare che le cose migliorino. Neanche l’amore regala soddisfazioni.

Oroscopo Pesci, 27 agosto: amore

La giornata amorosa sembra essere leggermente sottotono, come d’altronde tutti i vari aspetti che dovrete affrontare, cari amici dei Pesci.

Voi che siete impegnati, in particolare, dovreste avvertire la sintonia con la vostra dolce metà come leggermente carente, ma cercate di non litigare in merito perché sarebbe solamente inutile. Voi single, invece, con quella gran malinconia che vi interessa forse è meglio se rimanete a casa.

Oroscopo Pesci, 27 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro, similmente all’amore, in questo venerdì non sembrate poter giungere ad alcuna particolare soddisfazione, carissimi Pesci. Nonostante questo, però, non preoccupatevi, perché comunque le classiche mansioni che vi interessano non dovrebbero costituire un grosso fastidio o problema.

Magari, però, evitate di inseguire il successo e cercate di non impegnarvi in alcuna mansione o progetto troppo grandi.

Oroscopo Pesci, 27 agosto: fortuna

La fortuna, in questo brutto e faticoso contesto, non sembra volervi aiutare particolarmente, carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci. In realtà, però, impegnati ad evitare i problemi come siete, non dovreste neppure pensarci.