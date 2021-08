Oroscopo Acquario, domani 29 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, questa domenica sembra essere una giornata di quiete e stasi per voi, segnata da alcune buone opportunità, ma che non vi sconvolgeranno la vita. Forse, in particolar modo, seppur sia un giorno di festa, la vostra buona volontà potrebbe spingervi ad impegnarvi leggermente in un lavoretto, occasionale ma con un buon ritorno economico.

In amore dovreste solamente tenere duro ancora un po’, gli astri non sembrano suggerire nulla di emozionante per ora, ma la cosa più importante è non demordere mai e continuare a lottare, ma non avete certamente problemi a farlo combattivi come siete!

Oroscopo Acquario, 29 agosto: amore

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, questa giornata di domenica potrebbe essere decisamente migliore, ma non dovreste neppure esserne eccessivamente sconvolti.

Voi amici impegnati dovrete badare bene a non farvi prendere dal nervoso, affrontando eventuali situazioni scomode senza arrabbiarvi e senza dar vita a litigi. Voi single dell’Acquario, invece, mettetevi il cuore in pace perché in questo momento sembra impossibile incontrare una persona che possa rendervi veramente felici.

Oroscopo Acquario, 29 agosto: lavoro

Nonostante la giornata di domenica, cari Acquario, sembrate poter essere investiti da una buona opportunità lavorativa!

Non è esattamente chiaro se vi verrà offerto un nuovo lavoro a tempo pieno e a lungo termine, in tal caso fate le vostre considerazioni, oppure se si tratti solo di un impegno periodico e decisamente ben remunerativo! Non lasciatevi sfuggire questa bella possibilità, soprattutto se il vostro lavoro non vi soddisfa o se volete aumentare un po’ le vostre finanze.

Oroscopo Acquario, 29 agosto: fortuna

L’influsso della fortuna nella vostra giornata di domenica sembra essere decisamente buono e marcato, cari Acquario! Sarà, infatti, lei la promotrice di quell’offerta lavorativa, sappiate cogliere i segnali che il destino vi manda.