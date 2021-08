Oroscopo di domani 29 agosto 2021. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di Domani

Oroscopo Ariete

La domenica che attende voi amici nati sotto l’Ariete sembra essere segnata da un’ottima serie di prospettive!

Buona la situazione sentimentale, ma una questione sembra voler rannuvolare la sfera famigliare.

Oroscopo Toro

Carissimi amici del Toro, vi attende una domenica decisamente buona e positiva, segnata da alcuni transiti interessanti. Occhio solo alla malinconia che vi colpirà, dovrete superarla per godere del sole sopra alla vostra testa.

Oroscopo Gemelli

La domenica che si aprirsi davanti a voi amici dei Gemelli sembra volervi porre davanti ad una qualche situazione scomoda e delicata.

In particolare, attenzione alla sfera sentimentale, maggiormente colpita.

Oroscopo Cancro

Voi nati sotto il segno del Cancro nel corso di questa domenica dovrete prestare attenzione alle decisioni che prendete. Un piccolo problema famigliare chiederà la vostra attenzione, ma non trascurate il partner.

Oroscopo Leone

Cari Leone, le primissime ore di questa domenica sembrano volervi riempire la testa con una serie di futili preoccupazioni.

Nulla di sconvolgente, saprete farne fronte per poi trascorrere una bellissima giornata!

Oroscopo Vergine

Amici della Vergine, questa sembra essere una domenica decisamente interessante per voi, seppur sia piuttosto particolare! Una nuova conoscenza sembra attendervi, gratificandovi nel caso siate single.

Oroscopo Bilancia

Voi carissimi della Bilancia sembrate essere davanti ad una domenica decisamente positiva!

Tenetevi stretti ai vostri progetti, in qualsiasi campo siano, e non smettete mai di impegnarvi per raggiungere i traguardi!

Oroscopo Scorpione

La domenica che sta per aprirsi per voi amici nati sotto lo Scorpione sembra essere abbastanza solare e tranquilla! Buone, in particolare, le possibilità per voi single, anche se non sembra essere nulla di duraturo.

Oroscopo di domani di 29 agosto: leggi l’articolo completo

Oroscopo Sagittario

Cari Sagittario, nessuna sfida particolare o impegnativa vi attende nel corso di questa domenica solare! Forse un leggero senso di monotonia colpirà la vostra sfera amorosa, ma con il partner potete riuscire a trovare una soluzione!

Oroscopo Capricorno

Voi del Capricorno dovreste trovarvi al cospetto di una domenica abbastanza buona, ma purtroppo non eccelsa. Un litigio con qualcuno di importante per la vostra vita sembra attendervi, occhio a come vi comportate.

Oroscopo di domani di 29 agosto: leggi l’articolo completo

Oroscopo Acquario

Cari Acquario, la vostra sembra essere una domenica abbastanza tranquilla, con qualche ottima possibilità che vi si parerà davanti! Un nuovo lavoro sembra essere alle porte, ma non è chiaro se sia serio o meno.

Oroscopo Pesci

Amici dei Pesci, questa sembra essere una domenica decisamente positiva soprattutto per l'amore e per i bei sentimenti che riempiono in vostro cuore! Forse, però, vi attende un piccolo problema con un amico.

