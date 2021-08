Oroscopo Scorpione, domani 29 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi amici dello Scorpione, questa domenica sembra volervi porre in alcune situazioni decisamente interessanti, anche se non ancora pienamente soddisfacenti. In amore tutto dovrebbe procedere a gonfie vele e se aveste qualche piano in programma con la vostra dolce metà, allora trascorrerete una fantastica giornata all’insegna dei bei sentimenti che vi tengono legati.

Qualcosa potrebbe attendere voi single, anche se non sembra nulla di serio o duraturo. Occhio solamente alla vostra sfera amicale, da giorni nutrite dubbi sull’affidabilità di qualcuno e forse siete arrivati al momento in cui prendere una decisione. Piccola questione famigliare alle porte.

Leggi l’oroscopo del 29 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 29 agosto: amore

Molto bene per l’amore, cari Scorpione, indipendentemente dalla vostra situazione sentimentale.

Nel caso siate impegnati, avrete modo di saldare l’unione tra voi, divertendovi con qualche bel piano che avete progettato! Voi single, invece, potreste incappare in una bellissima situazione, ma non sperate che si possa trasformare in qualcosa di serio, pensate un po’ a divertirvi, per l’amore ci saranno giornate migliori!

Oroscopo Scorpione, 29 agosto: lavoro

Il lavoro vi ha lasciato una buona sensazione di soddisfazione la settimana passata, e ora quella potrebbe rendere più tranquilla la vostra domenica.

D’altronde se nulla vi preoccupa potete procedere con la testa sgombra dai problemi e dalle preoccupazioni, dedicando le vostre attenzioni alle questioni familiari che potrebbero interessarvi. Più avanti in autunno avrete modo di fare qualche passo avanti anche nel lavoro!

Oroscopo Scorpione, 29 agosto: fortuna

La fortuna sembra essere decisamente interessata al vostro benessere, cari amici dello Scorpione! La sua influenza sarà tangibile in un qualche campo, ma non è chiaro quale. Voi rimanete vegli, vigili e, soprattutto, con le braccia aperte.