Oroscopo Leone, domani 29 agosto: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, fin dalle prime ore di questa domenica la vostra testa sembra essere piena di preoccupazioni che dovrebbe essere affrontate e risolte velocemente. Il resto della giornata è positivo, quindi cercate di farne fronte, magari con il supporto della vostra dolce metà.

Infatti, sembrate essere dubbiosi sui sentimenti che il partner prova nei vostri confronti, ma chi meglio di lui può sciogliere ogni vostro dubbio?! Parlategliene, con il cuore in mano, e vi renderete conto che quasi sicuramente è stato un vostro errore valutativo.

Oroscopo Leone, 29 agosto: amore

Insomma, cari Leone, se riusciste a risolvere quella questione con il vostro partner, invece che farvi cogliere dallo sconforto, chiudendovi a riccio, potrete godere di un fantastico pomeriggio, all’insegna proprio di quei sentimenti di cui dubitavate!

Buonissime le opportunità per voi amici single, con un nuovo gratificante ed emozionante incontro nel corso della giornata.

Oroscopo Leone, 29 agosto: lavoro

Il lavoro dovrebbe essere solamente un ricordo, per quanto vi riguarda. La giornata è utile per saldare il rapporto con il vostro partner e per dedicarvi un po’ di più ai rapporti familiari! Alle varie questioni lavorative che vi attendono lunedì, ci penserete poi quando sarà il momento, preoccuparvene ora vi distrarrebbe solo dalle cose importanti.

Buone prospettive per la prossima settimana lavorativa vi attendono, ora pensate a voi stessi e a chi vi circonda!

Oroscopo Leone, 29 agosto: fortuna

Non sembrano esserci grossi segnali da parte della fortuna nel corso di questa domenica. Ma d’altronde nulla sembra andare male, carissimi nati sotto il Leone, quindi il suo influsso potrebbe essere sprecato con voi, godetevi questo bel sole e non pensate alle cose che vi avrebbe potuto offrire la Dea bendata.